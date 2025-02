Właśnie ogłoszono, że koncert polskich gwiazd w Dubaju musi zostać przełożony. Początkowo wydarzenie miało odbywać się 22 lutego 2025 r., lecz przesunięto je aż o dwa miesiące. "Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Takie są uwarunkowania prawne. Można było oczywiście z nimi walczyć, ale po co? Koncert został przeniesiony na 12 kwietnia" - wyjaśnił Robert Klatt w rozmowie z Plejadą.

Organizatorom na przeszkodzie stanął Ramadan, trwający w Dubaju od 28 lutego do 29 marca. Jak się okazuje, utrudniło to dopięcie pewnych kwestii, związanych z koncertem. Dodatkowo pojawił się problem, związany z nazwą wydarzenia. Pierwotnie impreza miała nazywać się "Welcome Poland Festival Dubai", jednak miejscowe organy nie pozwoliły na użycie słowa "festival" - jest ono zarezerwowane dla wewnątrzkrajowych przedsięwzięć. Pojawiła się także kwestia ustaleń prawnych, z których wynika, że na wydarzenie pod taką nazwą potrzebna by była oficjalna zgoda.