Doda nie zgodziła się na duet z Marylą Rodowicz. Z okazji skorzystała młodsza koleżanka

Maryla Rodowicz niedawno wydała nową wersję swojego wielkiego przeboju sprzed lat - "Damą być". Do duetu zaprosiła gwiazdę młodego pokolenia, która zasłynęła dzięki "The Voice Kids" i Eurowizji Junior. Roxie Węgiel dołączyła do legendy polskiej estrady, jednak zanim została zaangażowana do projektu, inna wokalistka dostała propozycję nagrania piosenki z Marylą.