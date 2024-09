Robert Janowski to popularny polski muzyk i kultowy prowadzący teleturnieju "Jaka to melodia?". W życiu prywatnym jest obecnie mężem Moniki Janowskiej (wcześniej Godek). Para świętowała niedawno 11. rocznicę ślubu, czym postanowili pochwalić się w mediach społecznościowych. "Życie jest piękne. Świat jest piękny. Jesteśmy wszystkim dla siebie" - napisał prezenter na Instagramie, dołączając do wpisu zdjęcia ze ślubnego kobierca.