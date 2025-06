Co sąsiedzi Ryszarda Rynkowskiego o nim uważają? "Trochę wywija"

14 czerwca 2025 roku Ryszard Rynkowski miał pojawić się na deskach opolskiego amfiteatru w ramach koncertu "Trzy ćwiartki Jacka Cygana" . Artysta nie dotarł jednak na miejsce. Jadąc do Opola, piosenkarz uczestniczył w wypadku samochodowym. Do zdarzenia doszło nieopodal Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie).

W trakcie manewru wyprzedzania, wokalista uderzył w jadące z naprzeciwka auto. Następnie opuścił miejsce zdarzenia, a funkcjonariusze policji znaleźli go śpiącego we własnym domu. Jak się okazało, Ryszard Rynkowski prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Badania wykazały 1,6 promila we krwi.