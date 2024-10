Emily "Cissy" Houston urodziła się 30 września 1933 roku w Newark. Z muzyką była związana od najmłodszych lat. Wraz z rodzeństwem współtworzyła gospelową grupę wokalną Drinkard Singers, nazywaną również Drinkard Four, a potem skupiła się na własnym zespole The Sweet Inspirations. Występowała w nim jako chórek z szanowanymi artystami, takimi jak Aretha Franklin, Elvis Presley czy Otis Redding. Cissy Houston postanowiła z czasem postawić na karierę solową. Zadebiutowała albumem "Presenting Cissy Houston" w 1970 roku, zdobywając tym samym uznanie publiczności za utwory "Be My Baby", "I'll Be There", "I Just Don't Know What to Do with Myself" i "Any Guy".