Celine Dion pokazała synów! Podobni do znanych rodziców?

Kanadyjska piosenkarka Celine Dion jest znana na całym świecie dzięki swoim poruszającym utworom, głównie o tematyce miłosnej. Jej największym hitem jest utwór "My heart will go on" nagrany na potrzeby filmu "Titanic", który zyskał status ikonicznego i jest rozpoznawany przez większość świata już po pierwszych nutach. Jej dobytek muzyczny zaciera granice między pokoleniami i pomimo mniejszej aktywności, dalej jest uwielbiana przez miliony.