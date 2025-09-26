Cardi B w nowej roli. Jej głos usłyszy niemal każdy w Nowym Jorku

Nowojorski Zarząd Transportu Miejskiego (MTA) ogłosił współpracę z raperką 23 września. Wideo zamieszczone na Instagramie MTA pokazuje Cardi B, rodowitą mieszkankę Bronksu, podczas nagrywania krótkich komunikatów w stacjach metra.

"Hej Nowy Jork! Tu Cardi B. Jestem w MTA i nagrywam komunikaty, które usłyszycie na stacjach metra" - powiedziała artystka.

W nagraniach Cardi B przypomina m.in.:

"Schody służą do wchodzenia, a nie do siedzenia. Ruszaj się, kolego!"

"Te pociągi nie ruszą bez was, więc koniecznie zapłaćcie za przejazd"

"Jedźcie bezpiecznie, bądźcie mili i nie dajcie się zwariować"

W komunikatach pojawia się także ostrzeżenie przed tzw. subway surfingiem - niebezpieczną praktyką podróżowania na zewnątrz pociągu, aby uniknąć opłaty.

Gwiazda na stacjach i w mediach

To nie pierwsza osoba znana w Nowym Jorku, której głos można usłyszeć w metrze. W przeszłości rolę tę pełnili m.in. Jerry Seinfeld i Whoopi Goldberg. Cardi B wnosi jednak własny, charakterystyczny styl, który łączy humor z miejską codziennością.

Raperka promuje także swój drugi studyjny album "Am I the Drama?", który ukazał się 19 września. Płyta liczy 23 utwory, w tym przeboje "WAP" i "Up", a gościnnie występują m.in. Lizzo, Selena Gomez, Megan Thee Stallion i Janet Jackson. W ramach promocji artystka sprzedawała album bezpośrednio na ulicach Nowego Jorku, rozkładając winyle i płyty CD na dużym kocu, co zarejestrowała na TikToku.

Dodatkowo Cardi B ogłosiła, że spodziewa się czwartego dziecka, które ma przyjść na świat przed rozpoczęciem trasy koncertowej planowanej na luty przyszłego roku.

Justyna Steczkowska i Piotr Gąsowski pokłócili się na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". O co poszło? Polsat