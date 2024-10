Anita Lipnicka i John Porter znowu razem. Wystarczyły trzy słowa

"Cieszy nas to ogromnie, bo album ten jest nam obojgu szczególnie drogi. Przywołuje piękne wspomnienia i jest świadectwem niezwykłego momentu w naszych życiorysach" - komentowała Anita Lipnicka. "Bycie otwartym i szczerym to w dzisiejszych czasach nadal prawdziwa nieprzyzwoitość" - dodawał John Porter.

W 2002 r. rozpoczęła się artystyczna współpraca Anity Lipnickiej i Johna Portera. Była wokalistka Varius Manx i walijski muzyk od połowy lat 70. mieszkający w Polsce pierwotnie nagrali jedną piosenkę "For You" ( posłuchaj! ), która miała się znaleźć na płycie Porter Band .