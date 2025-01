Piasek i jego ukochany nie zamierzają przeprowadzać się do stolicy. Dobrze mieszka im się z dala od miastowego zgiełku. "Ja właściwie nigdy nie traktowałem Warszawy jako miejsca zamieszkania, tylko jako miejsce pracy. Gdy mam coś do zrobienia, to przyjeżdżam do Warszawy, poddaję się temu procesowi obróbki własnej i wracam do domu. Na stałe mieszkam w Górach Świętokrzyskich już ponad 20 lat. To jest moje środowisko naturalne, przy lesie, wioska, ostatni dom we wsi. I to jest miejsce, gdzie ja odpoczywam. To jest port, do którego wracam i z którego wyruszam w trasy. To jest moje gniazdo" - wyznał Andrzej Piaseczny.