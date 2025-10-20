Światowa ikona popu i ulubienica Polaków - Anastacia - ogłasza trasę koncertową "#NTK 2026"! Tournee zawita do dziewięciu miejsc w Wielkiej Brytanii oraz Europie, a wydarzenia odbędą się we wrześniu oraz październiku 2026 r. Jednym z przystanków będzie także Polska!

Koncert artystki odbędzie się 13 października 2026 r. w warszawskim Torwarze. Organizatorem wydarzenia jest firma Live Nation Polska. Bilety trafią do sprzedaży 23 października o godzinie 10:00.

25 lat temu Anastacia podbiła serca fanów debiutancką płytą "Not That Kind"

W tym roku minęło 25 lat od wydania przełomowego, debiutanckiego albumu Anastacii "Not That Kind", którym artystka podbiła serca słuchaczy z całego świata. Na płycie znalazły się hity takie jak "I'm Outta Love" czy "Cowboys & Kisses". Ikona popu hucznie świętowała jubileusz prędko wyprzedaną trasą "Not That Kind 25th Anniversary", w ramach której zagrała aż 64 koncerty w Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państwach Europy. Z tej okazji ukazała się także specjalna edycja debiutanckiego krążka Anastacii, wydana przez Legacy Recordings.

Nadchodząca trasa koncertowa będzie kolejną odsłoną świętowania rocznicy debiutu. Anastacia ponownie zaprezentuje publiczności swoje największe radiowe hity, tym razem występując w większych obiektach, mieszczących ogromne ilości widzów.

Kim jest Anastacia?

Anastacia uznawana jest za jedną z największych ikon popu lat 90. Obdarzona potężnym i niezwykle charakterystycznym głosem artystka rozpoczęła swoją karierę w 1999 r., już rok później debiutując długogrającym albumem "Not That Kind". Po krótkim czasie okrzyknięta została "najlepiej sprzedającą się nową artystką pop na świecie".

W kolejnych latach swoją pozycję w branży umocniła przebojami takimi jak: "Left Outside Alone", "Sick and Tired", "Paid My Dues" i "Boom" (oficjalna piosenka mundialu 2002 w Korei Południowej i Japonii).

Sprzedała na całym świecie ponad 30 milionów płyt, zdobywając przy tym ponad 225 nagród w 31 krajach i lądując na pierwszych miejscach list przebojów w 19 krajach.

Margaret o swoim domu w Hiszpanii! "Zapraszam was!" TVP TVP