10 i 11 stycznia 2025 r. w Filharmonii Szczecińskiej miał miejsce uroczysty koncert prezydencki, podczas którego świętowano nadejście nowego roku. Imprezę poprowadził znany duet telewizyjny, który od lat prywatnie jest także małżeństwem - Magda Modra i Marek Krupski . Prezenterzy są w branży już stosunkowo długo, więc wszystko wskazywało na to, że doskonale poradzą sobie z konferansjerskim wyzwaniem. Okazało się jednak, że nie sprostali wymaganiom zgromadzonej w filharmonii publiczności.

Tuż po zakończeniu koncertu noworocznego w sieci pojawiło się wiele głosów niezadowolenia. Widzów zawiodło nie tyle całe wydarzenie, co występ Magdy Modrej i Marka Krupskiego. Rzekomo prowadzący mieli nie podołać postawionemu przed nimi wyzwaniu - cały program czytali z kartek, mylili się w swoich kwestiach i przejęzyczali. "Uważam, że koncert na takim poziomie i w takim miejscu wymaga zachowania pewnych standardów. Odniosłam wrażenie, że byli kompletnie nieprzygotowani" - można było przeczytać w internecie.

Przemysław Neumann , dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, błyskawicznie odniósł się do krążących w sieci zarzutów. Na stronie internetowej cenionej instytucji opublikował przeprosiny i sprostowanie, w którym zapewnił, że prowadzący feralny koncert nie otrzymają wynagrodzenia za swoją pracę.

"Zdaję (a w zasadzie zdajemy - wraz z całym zespołem Filharmonii) sobie sprawę, że wystąpienie konferansjerów, które miało miejsce w trakcie Koncertów Prezydenckich w dniach 10 i 11 stycznia, nie spełniło oczekiwań zarówno Państwa, jak i naszych. Prowadzący nie poradzili sobie z powierzonym zadaniem, co negatywnie wpłynęło na atmosferę i odbiór uroczystości. Te konkretne wystąpienia nie odzwierciedlają standardów, które staramy się (zazwyczaj z sukcesami) utrzymywać i których oczekujemy od naszych współpracowników" - pisał dyrektor instytucji.

"W wyniku tego, z szacunku do gości i prezentowanej na scenie muzyki, podjąłem decyzję o przejęciu zapowiadania koncertu osobiście. Żałuję, że doszło do tego dopiero w przerwie drugiego koncertu. Przepraszam za to, że zawiedliśmy na tym polu (...) Pani M. Modra i pan M. Krupski nie otrzymają umówionego wynagrodzenia, a ja i pracownicy Filharmonii w Szczecinie dokonaliśmy ustaleń mających na celu skuteczniejszą weryfikację potencjalnych współpracowników instytucji" - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu filharmonii.