Adele to znana brytyjska piosenkarka i niekwestionowana ikona muzki pop. Jest autorką ponadczasowych hitów, takich jak "Hello", "Skyfall" czy "Easy On Me". Ma na swoim koncie cztery albumy muzyczne - pierwszy wydany jeszcze w 2008 r. To właśnie dzięki "19" stała się wokalistką rozpoznawalną nie tylko w Wielkiej Brytanii, lecz w reszcie Europy i na całym świecie.

W 2011 r. Adele wydała drugi album studyjny, zatytułowany "21", umacniając swoją pozycję w branży. Niedługo po premierze płyta doczekała się świetnych recenzji krytyków i trafiła do serc setek tysięcy słuchaczy. Krążek zyskał status 16-krotnej platyny w UK i był czwartym najczęściej kupowanym albumem w historii brytyjskiego rynku muzycznego.

Adele pokonała Whitney Houston! "21" stało się najlepiej sprzedającym się albumem nagranym przez kobietę

Od momentu, gdy "21" zostało oddane w ręce fanów, mija 15 lat. Według danych ChartMasters płyta właśnie teraz przekroczyła magiczny próg 56 mln 416 tys. sprzedanych kopii, stając się tym samym rekordowym wydawnictwem. Pobiła Whitney Houston i ścieżkę dźwiękową do "The Bodyguard", która blisko trzy dekady temu stała się najlepiej sprzedającym się albumem nagranym przez kobietę. Status ten legendzie udawało się utrzymać od 1992 r. O zwycięstwie Adele zdecydowało nieco ponad 30 tys. sprzedanych krążków.

To nie pierwszy sukces, jakim może pochwalić się Adele dzięki płycie "21". Album zajmował szczyt listy Billboard 200 przez 24 tygodnie po premierze i był najlepiej sprzedającym się krążkiem na świecie w 2011 i 2012 r. Ponadto to siedemnasty najlepiej sprzedający się album na świecie w historii. Doceniła go także redakcja prestiżowego magazynu "Rolling Stone" - umieściła na liście 500 wydawnictw wszech czasów.

Adele ma w swoim dorobku zaledwie cztery albumy studyjne, a mimo to udało jej się osiągnąć ogromny, światowy sukces. Obecnie gwiazda postanowiła odsunąć się od muzyki i po rezydenturze koncertowej w Monachium przeszła na sceniczną emeryturę. Jej kolejne albumy pozostają więc wielką niewiadomą.

Nie miał litości dla trenerów "The Voice Senior": Wasz refleks troszkę szwankuje! TVP