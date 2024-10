Adele to bardzo dobrze znana piosenkarka, swoją karierę muzyczną zaczęła w 2006 roku. Brytyjska wytwórnia XL Recordings zaproponowała artystce kontrakt po usłyszeniu kilku utworów opublikowanych na platformie Myspace przez jej kolegę. Obecnie na swoim koncie ma cztery albumy studyjne, które spotkały się z bardzo dużym uznaniem zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Jej druga płyta zatytułowana "21" przyniosła Adele aż siedem nagród Grammy i dwanaście Billboard Music Awards. Co więcej, w 2013 roku piosenkarka została również doceniona w świecie kina za swoją piosenkę " Skyfall " ( sprawdź! ) stworzoną na potrzeby filmu o Jamesie Bondzie o tym samym tytule.

Podczas swojego występu w Monachium, w lecie tego roku, Adele doznała rzadkiej i poważnej infekcji, przez którą mogła stracić słuch w lewym uchu. Na jednym z jej ostatnich koncertów w Las Vegas piosenkarka przyznała się do problemów zdrowotnych oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z chorobą: "Mam infekcję ucha, co jest okropne. Nigdy wcześniej tego nie miałam. To najboleśniejsza rzecz, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła. To było gorsze niż poród. To rzadka bakteria wodna. Bardzo trudno ją leczyć".