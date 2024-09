W 1963 roku zdobyła wyróżnienie na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie , a rok później wzięła udział w przesłuchaniu do chórku Czesława Niemena , który towarzyszył formacji Niebiesko-Czarni . Szybko z Niemenem zostali parą, jednak ten związek rozpadł się, kiedy wokalista odszedł, by rozwijać swoją karierę.

W legendarnej grupie Ada Rusowicz działała w latach 1963-1976, gdzie występowała również u boku Heleny Majdaniec . Od 1967 roku śpiewała w Niebiesko-Czarnych już jako solistka, wykonując takie przeboje, jak m.in. "Za daleko mieszkasz miły", "Nie pukaj do moich drzwi" czy "Po to przyszedłeś na świat" .

"Kiedy oglądam mamę na ekranie, odnajduję ją w sobie, w każdym moim geście i ruchu. Bo jesteśmy do siebie bardzo podobne. Nie rozumiałam, dlaczego stale gubię biżuterię, dlaczego całymi godzinami łupię orzechy, robię to czy tamto. Potem dowiadywałam się, że mama była taka sama, miała te same upodobania i przyzwyczajenia. Niesamowite jest to, że dopiero teraz, gdy mam prawie 30 lat, czuję, że ją poznaję..." - opowiadała Ania Rusowicz w książce "Być dzieckiem legendy" autorstwa dziennikarki Małgorzaty Puczyłowskiej.