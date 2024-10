Blackpink to jeden z najpopularniejszych koreańskich girlsbandów na świecie. Kwartet pobił niezliczoną liczbę rekordów, w tym jako jedyny koreański zespół, który był główną gwiazdą Coachelli . Ich trasa koncertowa "Born Pink World Tour" była najlepiej sprzedającym się tournée w historii żeńskich zespołów i wszystkich azjatyckich artystów.

Urodzona w Seulu Jennie Kim (kilka lat spędziła w Nowej Zelandii) poza występami w zespole ma na koncie karierę na własny rachunek. W 2018 r. wypuściła album zatytułowany po prostu "Solo". Szeroka publiczność miała okazję poznać ją także dzięki serialowi "The Idol" (HBO) i współpracy z The Weeknd przy ścieżce dźwiękowej do tej produkcji.