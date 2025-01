30 lat temu, razem z grupą Sixteen, podbiła serca Polaków. Po Eurowizji zniknęli. Co robi dziś Renata Dąbkowska?

Renata Dąbkowska zasłynęła na polskim rynku muzycznym jako wokalistka grupy Sixteen. W latach 90. zespół osiągnął szczyt popularności, a hity "Twoja lawa" czy "Obudź we mnie Wenus" znał każdy Polak. Muzycy wzięli nawet udział w Eurowizji, jednak był to początek ich szybkiego końca. Po rozpadzie grupy frontmanka próbowała swoich sił solowo, lecz po pewnym czasie zmieniła ścieżkę kariery. Co robi dziś Renata Dąbkowska?