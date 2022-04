#96 Pełnia Bluesa: Billie Holiday - wielka kariera, a w tle tragiczna historia

Aleksandra Cieślik Pełnia Bluesa

Od małych klubów w Harlemie do światowej kariery i wpisania się na stałe do historii muzyki - to właśnie Billie Holiday. Ta wyjątkowa wokalistka z trudnym życiorysem oraz wielkim talentem jednocześnie przyszła na świat 7 kwietnia 1915 roku. W #96 Pełni Bluesa wspominamy ją urodzinowo. Podsumujemy również rozdanie nagród Grammy.

Billie Holliday w garderobie ze swoim psem /akg-images /East News