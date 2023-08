#164 Pełnia Bluesa: Rawa Blues Festival zaskakuje różnorodnością

Gwiazdy bluesa światowego formatu, rock'n'roll i rockabilly, a to wszystko w ciągu 14 godzin wypełnionych znakomitą muzyką. 7 października w katowickim Spodku kolejna, 41. edycja Rawa Blues Festival. - Chcę zaprosić też młodych, bo od 17:00 do 19:00 będziemy grać właśnie dla nich - energicznie, idealnie do tańca - zapowiada w rozmowie z Interią organizator i pomysłodawca wydarzenia Irek Dudek.

Zdjęcie Irek Dudek - organizator Rawa Blues Festival / Arkadiusz Lawrywianiec / Agencja FORUM