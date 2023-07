1. Mick Jagger ma ośmioro dzieci. Ostatni raz ojcem został w 2016 roku, mając 73 lata

2. Romansował - nie tylko na scenie - m.in. z Davidem Bowie - choć nie są to potwierdzone przez zainteresowanych informacje, twierdzą tak otoczenie i media podsycające te plotki od lat. Wątek ten opisał nawet Christopher Andersen w biografii Stonesa

3. Mick Jagger był utalentowanym biegaczem. Jego sprawność fizyczna stała się znakiem rozpoznawczym koncertów grupy. Ruchy muzyka zna chyba każdy. To o nich Maroon 5 napisali przebój "Moves Like Jagger"

Wideo