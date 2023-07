W zapowiedzianym cyklu Paul McCartney będzie opowiadał o ludziach i wydarzeniach, które zainspirowały go do napisania najpopularniejszych piosenek.

Współgospodarzem podcastu będzie irlandzki poeta Paul Muldoon, z którym McCartney współpracował przy bestsellerowej książce: "The Lyrics: 1956 to Present", która ukazała się w 2021 roku, a 7 listopada 2023 zostanie wydana jej nowa wersja, zawierająca dodatkowe rozdziały.

Clip Paul McCartney When Winter Comes (Official Music Video)

Paul McCartney gospodarzem podcastu. Opowie o swojej twórczości

Jak można przeczytać w zapowiedzi prasowej, rozmowy do podcastu zostały nagrane w ciągu ostatnich kilku lat. W ten sposób powstały w sumie 24 odcinki audycji. Każdy z nich koncentruje się na jednej piosence z dorobku McCartneya - od tych napisanych na początku kariery The wczesnych Beatles po utwory z jego solowych płyt. Odcinki podzielono na dwa sezony. W pierwszej serii omawiane będą utwory: "Eleanor Rigby", "Let It Be" "Live and Let Die", "Back In The USSR", "When Winter Comes", "Penny Lane", "Uncle Albert/Admiral Halsey", "Here Today", "Magical Mystery Tour", "Jenny Wren", "Too Many People" i "Helter Skelter".

Reklama

Pierwszy odcinek podkastu "McCartney: A Life In Lyrics" zostanie nadany 20 września w iHeartRadio, Apple, Spotify. Kolejne będą publikowane co tydzień. Start drugiego sezonu zapowiedziano na luty przyszłego roku. Już teraz można wysłuchać prologu do audycji. "Kiedy słuchaliśmy taśm, zdaliśmy sobie sprawę, że w tych rozmowach dzieje się coś wyjątkowego. To był McCartney bez filtra" - mówi w tej zapowiedzi Paul Muldoon. Sam McCartney zaś dodaje: "To było jak powrót do starego albumu, spojrzenie wstecz na pracę, o której nie myślałem zbyt wiele przez parę ostatnich lat.

Dwa lata temu McCartney zaproponował swoim fanom podobną formę - "Inside the Songs", gdzie opowiadał o swoich utworach.