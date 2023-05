Joe Bonamassa uwielbia pracować i bardzo trudno przychodzi mu zakończenie trasy. Pierwszych kilka dni w domu? Trudne i męczące doświadczenie.

Jest założycielem fundacji Keeping The Blues Alive, której celem jest pomoc uczniom i nauczycielom pasjonującym się muzyką i wspieranie ich m.in. poprzez stypendia i specjalne programy.

Gdyby nie był piosenkarzem i gitarzystą, ścigałby przestępców. Od zawsze go to interesowało.

Joe nie mógłby żyć bez swojego Les Paula Sunburst z 1960 roku. Na bezludną wyspę zabrałyby właśnie tę gitarę.

Moment, w którym wszystko się zaczęło? Miał cztery lata a jego ojciec odtwarzał płyty Erica Claptona. "Myślałem, że to najlepsza rzecz na świecie. Od zawsze kochałem gitarę elektryczną" - podkreślał artysta.

Najlepsza rada? "BB King powiedział mi kiedyś: - Rób dalej to, co teraz, nie zmieniaj dla nikogo i uważaj na swoje pieniądze. Miał rację" - wsominał Joe.

Guilty pleasure? Bruce Hornsby. "Jestem jego największym fanem. Nie wstydzę się tego, ale jego muzyka wykracza poza gatunek, który powinienem lubić" - stwierdził.

Wideo Joe Bonamassa Official - "I'll Play The Blues For You" - Live At The Greek Theatre



Nigdy nie był w stanie nauczyć się "Cliffs Of Dover" Erica Johnsona. "Dobija mnie to pokręcone legato" - przyznał.

