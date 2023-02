Marzyła, by zostać koncertującą pianistką. Studiowała nawet w prestiżowej Juiliard School of Music w Nowym Jorku, ale brak pieniędzy uniemożliwił jej kontynuację nauki.

Wtedy też Nina Simone - którą wspominamy dziś z racji rocznicy urodzin - skłoniła się w stronę bluesa, folku i jazzu. Gdy klasyfikowali ją jako przedstawicielkę tego ostatniego, nie przepadała za tym, bo nie lubiła szufladkowania.

W latach 60. zaangażowana politycznie, co też przełożyło się jej twórczość oraz nagranie kilku piosenek o takiej tematyce. W 1971 roku - po konfliktach z agentami, firmami nagraniowymi i skarbówką - wyjechała z USA. Oficjalnym powodem ucieczki miał być rasizm. W 1978 roku - gdy powróciła do kraju - aresztowano ją za niepłacenie podatków, których to opłat nie regulowała przez kilka lat, protestując przeciw wojnie w Wietnamie.

Później mieszkała w różnych krajach karaibskich, Afryce i Europie. Występowała do sześćdziesiątego roku życia. Zmarła 21 kwietnia 2003 roku we Francji, w Carry-le-Rouet.

W 2018 wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

Eric Clapton z nowym albumem. Unikatowe nagrania

Ucieszą się fani Erica Claptona. Kilka dni temu ukazał się album "Rarities 1983-1998" zawierający osiem rzadkich nagrań z tej ery jego twórczości, w tym wersje koncertowe "White Room", "Crossroads", "32-20 Blues" i "County Jail Blues".

Wideo Eric Clapton - County Jail Blues (Live at Royal Albert Hall, 1993) [Official Audio]

W komentarzach pod opublikowanymi na oficjalnym kanale na YT piosenkami nie brakuje wyrazów wdzięczności od fanów z całego świata. "Dziękujemy", "Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia" - czytamy.