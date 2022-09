Jimi Hendrix to legendarny amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor rockowy. Najczęściej wiązany z acid-rockiem i rockiem psychodelicznym, blues- i jazz-rockiem.

Inspirował i do tej pory inspiruje wielu artystów. Co roku w Polsce, w Ostrowie Wielkopolskim, odbywa się Jimiway Blues Festival, którego to nazwa pochodzi od imienia Hendrixa.

Wideo The Jimi Hendrix Experience - Voodoo Child (Slight Return) (Live In Maui, 1970)

Jimi Hendrix. Zagadkowa śmierć

Jego śmierć pozostaje dla wielu wciąż niewyjaśnioną zagadką. 18 września 1970 roku Jimiego znaleziono martwego w pokoju w hotelu Samarkand w Londynie.

Muzyk miał wtedy 27 lat. Przyjął dziewięć tabletek barbituranu Vesparax, który wraz z alkoholem spowodował wymioty i uduszenie. Jednak - pomimo 52 lat - spekulacje co do dokładnych okoliczności śmierci muzyka nie ustają.

Joanne Shaw Taylor zapowiada album "Nobody's Fool"

Uznana przez krytyków brytyjska wokalistka, gitarzystka blues rockowa, a także autorka tekstów Joanne Shaw Taylor wypuściła niedawno singiel "Just No Getting Over You (Dream Cruise)" z jej nadchodzącego albumu "Nobody's Fool". Premiera 28 października, a na płycie wyjątkowi goście, m.in. Joe Bonamassa i Dave Stewart.

Artystka ogłosiła też daty wiosennych koncertów w USA.