#116 Pełnia Bluesa: KSW zainspirowali się Biblią. Jak wyszło?

Aleksandra Cieślik Pełnia Bluesa

A gdyby tak sprawdzić, na ile biblijne opowieści są aktualne w dzisiejszym świecie? - pomyśleli członkowie zespołu KSW, po czym nagrali płytę "Boguboogie". - Podkreślam, to nie album religijny, nie jesteśmy Arką Noego - mówi Interii Rafał Chirowski, wokalista i autor tekstów. - Chodziło o to, by treściami ze Starego Testamentu nawiązać do bluesa, który, poniekąd, - z nich wyrasta - wyjaśnia.

KSW nagrali nową płytę "Boguboogie" /materiały promocyjne