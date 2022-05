Ceremonia rozdania Blues Music Awards (BMA) odbyła się 5 maja w Renasant Convention Center w Memphis. To pierwsze od dwóch lat świętowanie na żywo, nie wirtualnie. Obiekt po brzegi wypełnił się muzykami bluesowymi i fanami tego gatunku.

Wyróżnienia przyznano w 25 kategoriach. Zgodnie z tradycją BMA, wystąpiło wielu nominowanych, a galę zakończyło jam session w gwiazdorskiej obsadzie.

Blues Music Awards 2022. Triumfował Tommy Castro

Zwycięzcą wieczoru był Tommy Castro.

Artysta zdobył trzy statuetki w kategoriach: B.B. King Entertainer of the Year (wcześniej zgarnął je w 2008 i 2010 roku), Album Roku ("Tommy Castro Presents: A Bluesman Came To Town") oraz Zespół Roku (Tommy Castro & The Painkillers).

Do Sue Foley trafiły dwa wyróżnienia: Tradycyjny Album Bluesowy ("Pinky's Blues") oraz Koko Taylor Award (poprzednio zdobyła ją w 2020 roku). Świeżo po wygranej Grammy, Christone "Kingfish" Ingram do domu zabrał - trzeci rok z rzędu - tytuł Współczesnego Artysty Bluesowego. Otrzymał również statuetkę w kategorii Współczesny Bluesowy Album.

"I'd Climb Mountains" Selwyna Birchwooda zdobyła tytuł Piosenki Roku. Z kolei najlepszym wschodzącym zespołem został Rodd Bland and the Members Only Band.

Tytuły zachowali: Keb' Mo (Akustyczny Bluesowy Artysta) oraz Curtis Salgado (Artysta Soul Blues). Danielle Nicole została najlepszą basistką.

"Fani są zachwyceni powrotem"

- Co za niesamowite spotkanie po prawie trzech latach rozłąki! Wieczór rozdania nagród wypełniony był niesamowitą muzyką i wspaniałym towarzystwem. Widać było, że fani są zachwyceni powrotem! Jestem pewna, że to samo mogli powiedzieć o nas - podkreśliła Judith Black, prezeska The Blues Foundation.

PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH PODCZAS 43. CEREMONII ROZDANIA BLUES MUSIC AWARDS:

B.B. King Entertainer of the Year: Tommy Castro

Album of the Year: Tommy Castro - "Bluesman Came to Town"

Band of the Year: Tommy Castro & The Painkillers

Song of the Year: "I'd Climb Mountains" - written & performed by Selwyn Birchwood

Best Emerging Artist Album: "Live on Beale Street: A Tribute to Bobby "Blue" Bland - Rodd Bland and the Members Only Band

Acoustic Blues Album: "Dear America" - Eric Bibb

Blues Rock Album: "Resurrection" - Mike Zito

Contemporary Blues Album: "662" - Kingfish

Soul Blues Album: "Long As I Got My Guitar" - Zac Harmon

Traditional Blues Album: "Pinky’s Blues" - Sue Foley

Acoustic Blues Artist: Keb' Mo'

Blues Rock Artist: Albert Castiglia

Contemporary Blues Female Artist: Vanessa Collier

Contemporary Blues Male Artist: Christone "Kingfish" Ingram

Soul Blues Female Artist: Annika Chambers

Soul Blues Male Artist: Curtis Salgado

Traditional Blues Female Artist (Koko Taylor Award): Sue Foley

Traditional Blues Male Artist: Taj Mahal

Instrumentalist/Bass: Danielle Nicole

Instrumentalist/Drums: Tom Hambridge

Instrumentalist/Guitar: Eric Gales

Instrumentalist/Harmonica: Jason Ricci

Instrumentalist/Horn: Jimmy Carpenter

Instrumentalist/Piano (Pinetop Perkins Piano Player Award): Mike Finnigan

Instrumentalist/Vocals: John Németh.