Są niekwestionowaną legendą rocka. Jak dobrze znasz zespół The Rolling Stones? [QUIZ]

The Rolling Stones to niekwestionowana legenda światowego rocka. Na czele z charyzmatycznym liderem Mickiem Jaggerem zrewolucjonizowali rynek muzyczny, a ich charakterystyczne brzmienie oraz styl stały się inspiracją dla niezliczonych początkujących artystów. Nie ma na świecie osoby, która nie potrafiłaby zanucić "(I Can't Get No) Satisfaction" czy "Gimme Shelter". Jak dobrze znasz ikoniczną grupę? Sprawdź się w naszym quizie!