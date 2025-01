W nadchodzącej edycji "Must Be The Music" w rolę jurorów wcielą się Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Miuosh oraz Dawid Kwiatkowski. Natomiast jako prowadzących oglądać będziemy mogli Macieja Rocka, Adama Zdrójkowskiego i Patricię Kazadi! Premierowy odcinek zobaczymy na antenie Polsatu już 7 marca 2025.

Najbardziej kultowe występy w "Must Be The Music"

W latach 2011-2016 program cieszył się ogromną popularnością, ponieważ był szansą na wypromowanie swojej muzyki nie tylko dla solistów, ale i zespołów. Część z nich osiągnęła spory sukces i zachwyca swoją twórczością do dziś. Oto kilka najlepszych występów w "Must Be The Music".

Enej

Polsko-ukraińska grupa łącząca elementy folku, ska czy muzyki rockowej zachwyciła publiczność i wygrała pierwszą edycję programu w 2011 roku. Ich utwory "Radio Hello", "Tak smakuje życie" czy "Kamień z napisem Love" do dzisiaj puszczane są w stacjach radiowych, a muzycy regularnie występują podczas imprez telewizyjnych oraz na festiwalach takich jak Open'er czy Pol'and'rock. Ich ostatni album studyjny "Vesna" ujrzał światło dzienne w marcu 2024 roku.

LemON

LemON to zespół założony przez Igora Herbuta, który razem z kuzynem Adamem Horoszczakiem spontanicznie pojawił się na precastingu we Wrocławiu. Na etapie castingów pięcioosobowa grupa zaprezentowała utwór "Litaj ptaszko" w języku łemkowskim. Piosenka zagwarantowała im dostanie się do półfinału, a następnie wygranie 3. edycji "MBTM". Zespół za swój pierwszy album otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii "Najlepszy debiut". Wśród ich największych przebojów znajdują się "Będę z tobą", "Napraw" czy "Scarlett". Warto zaznaczyć, że solowa twórczość Igora Herbuta również cieszy się sporą popularnością.

Piękni i Młodzi

Piękni i młodzi to zespół założony z inicjatywy Magdaleny i Dawida Narożnych w 2010 roku. Początkowo działali pod nazwą Technology, jednak w 2012 po dołączeniu Daniela Wilczewskiego, zespół zmienił nazwę. Ich muzyka obraca się wokół szeroko pojętego disco polo. Grupa trafiła do finału 7. edycji programu, a niedługo później wydała swój debiutancki album "Niewiara". W 2021 roku Magdalena Narożna wystąpiła również w 14. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W 2019 Narożni poinformowali o swoim rozwodzie, a w 2020 był mąż wokalistki założył własną grupę. Obecnie istnieją dwa zespoły Piękni i Młodzi. Jeden sygnowany imieniem Magdaleny, a drugi Dawida.

Kasia Moś

Swój debiutancki materiał Kasia Moś nagrała w 2002 roku. Zwrócił on uwagę Roberta Jansona z Varius Manx, który pracował z Maciejem Czaczykiem. Moś wykonała napisany przez niego utwór "I Wanna Know", z którym zajęła 10. miejsce w programie Piosenka dla Europy 2006. Później wyjechała do Las Vegas, gdzie miała okazję współpracować m.in. z Kelly Osbourne czy Carmen Electrą. Po powrocie do Polski zdecydowała się wziąć udział w programie "Must be the music", gdzie zajęła trzecie miejsce. W 2017 roku reprezentowała Polskę w 62. Konkursie Piosenki Eurowizji w Kijowie oraz wystąpiła w "Twoja twarz brzmi znajomo".