7 marca telewizja Polsat pokaże pierwszy odcinek wracającego po latach muzycznego talent show "Must Be The Music". Uczestników oceniać będzie całkowicie zmienione jury: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka z grupy Zakopower. W roli prowadzących pojawią się Maciej Rock (jedyna osoba z poprzednich edycji), Adam Zdrójkowski i Patricia Kazadi.

"Must Be The Music": Marcin Spenner powraca

Jednym z uczestników będzie Marcin Spenner.

"Co prawda dogrywki nie było, ale gdyby poprosili nas o drugi utwór, to byłby to utwór pod tytułem 'Na czas'" - ujawnia wokalista.

Wokalista dał się poznać szerokiej publiczności w 2012 r., występując w drugiej edycji programu "X Factor" w 2012 r. Wraz z Dawidem Podsiadłą dotarł do finału, zajmując ostatecznie drugie miejsce.

"W mojej edycji oprócz Dawida byli też Ewelina Lisowska, Piotr Zioła, piękna i utalentowana Klaudia Szafrańska oraz Ralph Kaminski" - wspominał Spenner w rozmowie w "Dzień Dobry TVN".

Po programie nagrał duet z Patrycją Markowską ("Nie chcę wiedzieć nic") oraz piosenkę z Tomkiem Lubertem, Niki i Antkiem Smykiewiczem ("Raj będzie nasz"). Na solową produkcję fani talentu Marcina musieli czekać klika lat. Pierwotnie debiutancka płyta wokalisty była zapowiadana na jesień 2013 roku, jednak dopiero w grudniu 2015 roku artysta zaprezentował pierwszy solowy singel "Moskwa", a potem... zniknął.

Marcin Spenner zniknął po programie "X Factor"

"W moim przypadku wygrałem, ale nie byłem na to przygotowany. Nie miałem wtedy jeszcze pomysłu na siebie. Poszedłem do programu, aby się sprawdzić i byłem zagubiony. Trzy lata straciłem na poszukiwania. Robiłem od razu płytę, tylko to nie były moje klimaty" - przyznawał później Marcin Spenner.

Przełomem okazało się spotkanie z Bogdanem Kondrackim - muzykiem kultowej formacji Kobong, a także producentem płyt czołowych polskich artystów (na jego liście znajdują się m.in. Monika Brodka, Anna Dąbrowska i wspomniany Dawid Podsiadło). Z kolei za większość tekstów odpowiadała wokalistka Karolina Kozak (m.in. Dawid Podsiadło, Edyta Górniak, Anna Wyszkoni, Łukasz Zagrobelny, Bracia).

Ostatecznie debiutancki album - "Na czas" - ukazał się w lutym 2019 roku. "Czas może być naszym wrogiem, albo sprzymierzeńcem... Trochę mi zajęło, aby przestać się z nim ścigać i wybrać jednak tę drugą opcję" - tłumaczył Spenner.

"Wydałem płytę tuż przed rozpoczęciem pandemii. Już się ułożyło, zaczęła się promocja i wszystko przerwała pandemia. (...) Na te dwa lata troszeczkę obraziłem się na branżę, ale miłość do muzyki jest silniejsza" - opowiadał Spenner w "Dzień dobry TVN".

Zapowiedzią nowej płyty był singel "Zaskoczeni". W lutym 2023 r. wypuścił utwór "Zgubiłem się", przy którym pomagał mu Piotr Łukaszewski, były wieloletni gitarzysta grupy Ira (obecnie w Orkiestrze Dorosłych Dzieci), ceniony realizator i producent z CUSTOM34 Studio.