Historia zatoczyła koło. Syn Tomka "Kowala" Kowalskiego w "Must Be The Music"

Wiosną w nowej edycji "Must Be The Music" pokaże się Natan Kowalski, dorosły już syn Tomka "Kowala" Kowalskiego. To właśnie "Kowal" wygrał czwartą odsłonę muzycznego show Polsatu. Co już wiemy?