Ceremonia pogrzebowa zaplanowana została na 25 stycznia. Na ten moment Project Pat nie odniósł się w żaden sposób do tragicznej straty. Wyrazy współczucia przesłał jednak członek kultowej grupy Three 6 Mafia, DJ Paul oraz raper Lil Wyte , który opublikował wpis: "To niezwykle smutne. Wysłałem do niego parę modlących się dłoni".

Grupa Three 6 Mafia założona została w 1991 roku przez Juicy J'a, który jest młodszym bratem Project Pata. Choć oficjalnie Houston nie jest częścią zespołu, muzycy bardzo blisko ze sobą współpracują, a wielu fanów uważa go za nieodłącznego członka grupy. Three 6 Mafia na swoim koncie ma przeboje takie jak "Sippin' On Some Syrup", "Stay Fly" czy "Roll With It", a sam Project Pat współpracował m.in. z Drakiem, Rikciem Rossem czy Denzelem Currym.