Marc Afnifilo w rozmowie z "CBS Mornings" przyznał, że Diddy'emu bardzo zależy na odbudowaniu relacji ze swoją rodziną oraz skupieniu się na przyszłości. Planowane wydarzenia mają być również szansą dla muzyka, by po czasie spędzonym za kratkami, poprawić kontakt z bliskimi.

Zdaniem prawnika, sporą ciekawość wzbudziły możliwości powrotu Combsa na scenę. Artysta wyraził zainteresowanie koncertem w Madison Square Garden i zadeklarował, że chętnie się tam zjawi. Na ten moment muzyk przebywa w areszcie na podstawie zarzutów federalnych. Jego przesłuchanie zaplanowane jest na 3 października 2025 roku. Sytuacja wciąż jest bardzo poważna, jednak gwiazdor jest "pełen nadziei".

Donald Trump ułaskawi Diddy'ego?

Nicole Westmoreland przyznała w niedawnej rozmowie z "CNN", że zespół prawników prowadzi obecnie rozmowy z administracją Trumpa w sprawie ułaskawienia gwiazdora.

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump w rozmowie z "Newsmax" wspomniał o relacjach, które łączyły go z Diddy'm w latach 90. Jego zdaniem kontrowersyjny gwiazdor "wydawał się miłym facetem". Odnosząc się do teraźniejszej sytuacji Combsa, stwierdził, że: "Był, zasadniczo, w pewnym sensie, na wpół niewinny".

Muzyk aresztowany został jesienią zeszłego roku za federalne naruszenie przepisów związanych z prostytucją. Na ten moment grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, ze względu na odrzucenie części zarzutów.

Agnifilo zdradził, że Diddy swój czas za kratkami poświęca koncentrowaniu się na "błogosławieństwach, które otrzymał, oraz niedoskonałościach, które widzi w sobie". Mimo licznych nieudanych prób, prawnicy muzyka ubiegają o zwolnienie go za kaucją. Padły już propozycje sięgające miliona, jednak prokuratura wyraża sprzeciw, wyrażając zaniepokojenie potencjalną ucieczką gwiazdora.

