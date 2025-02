Obecnie zespół ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych, z czego ostatni zatytułowany "Never Let Me Go" światło dzienne ujrzał w 2022 roku. Placebo nagrali wiele przebojów takich jak "Every You Every Me", "The Bitter End" czy cover popularnego hitu Kate Bush - "Running Up That Hill". Szacuje się, że grupa sprzedała ponad 14 milionów kopii swoich albumów.