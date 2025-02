Grupa z Newcastle ogłosiła właśnie kolejną trasę po Europie i Wielkiej Brytanii. W ramach obejmująca w sumie 24 koncerty "Beyond The Black Tour 2025" Venom Inc. wystąpią 7 maja w warszawskiej Progresji i 8 maja w klubie Kwadrat w Krakowie.

Gościem specjalnym trasy będzie ceniona deathmetalowa grupa Krisiun z Brazylii. W składzie tournée nie zabraknie także mocnego polskiego akcentu, w "Beyond The Black Tour 2025" weźmie bowiem udział warszawska (blackened) deathmetalowa formacja Hate , która ma już za sobą nagrania nowego albumu "Bellum Regiis" ; jego premierę w barwach Metal Blade Records zaplanowano na 2 maja, czyli na kilka dni przed polskimi koncertami u boku Venom Inc. Ostatnim uczestnikiem europejskich wojaży będzie Ater - enigmatyczna grupa z Chile spod znaku melodyjnego death metalu.

"Avé", debiutancki album Venom Inc., miał swą premierę w 2017 roku. Pięć lat później światło dzienne ujrzał "There's Only Black" - drugi i, póki co, ostatni longplay grupy. Promujący go numer "Come To Me" możecie zobaczyć poniżej: