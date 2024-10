Nowy album Fiaska zaczął powstawać już w lutym 2020 roku, tuż po wydaniu poprzedniego materiału - EP-ki "Mizantropolia" . Prace nad płytą były utrudnione brakiem perkusisty i dopiero po pozyskaniu do gościnnej współpracy Tomka Walczaka (m.in. Chainsword, Tankograd, Weedpecker ) w 2023 roku udało się zaaranżować odpowiednie partie bębnów.

Wszystkie instrumenty nagrano w Santa Studio pod okiem Mikołaja Kiciaka w grudniu 2023 roku. Rejestracja wokali odbyła się na przełomie stycznia i lutego w Burning Tones, nad czym czuwał - odpowiedzialny również za miks - Adam Ziółkowski. Mastering wykonał Haldor Grunberg z Satanic Audio (m.in. Behemoth, Me And That Man, Gruzja, Thaw).