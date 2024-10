Do tej pory żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie nie wydała grupa As I Lay Dying, która już 15 listopada wypuści swój ósmy album "Through Storms Ahead" . Poznaliśmy już singel "We Are The Dead" (określony mianem "rozdzierającego metalcore'owego hymnu roku"), który został nagrany z udziałem wokalistów Alexa Terrible'a (Slaughter to Prevail) i Toma Barbera (Chelsea Grin, Darko) . Obaj wokaliści pojawiają się też w teledysku ( zobacz ! ).

1. "Permanence"

2. "A Broken Reflection"

3. "Burden"

4. "We Are The Dead" (feat. Alex Terrible, Tom Barber)

5. "Whitewashed Tomb"

6. "Through Storms Ahead"

7. "The Void Within"

8. "Strength To Survive"

9. "Gears That Never Stop"

10. "The Cave We Fear To Enter"

11. "Taken From Nothing".