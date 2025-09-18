Przypomnijmy, że w połowie sierpnia Szwajcarzy wypuścili "Renewal" - pierwszą premierową kompozycję od ponad trzech dziesięcioleci, która - wraz z towarzyszącym jej teledyskiem - zanotowała już w sieci ponad 230 tysięcy odsłon. 17 września dołączył do niej drugi singel "Symmetry".

Coroner z singlem "Symmetry" - zgubny wpływ samouwielbienia

"Utwór ten mówi o próżności, ego i o tym, jak niszczące bywa samouwielbienie. Myśl ta wpłynęła też na kształt i sposób grania tej kompozycji. Na 'Symmetry' znaleźliśmy przestrzeń do poszukiwań, a rytmiczny wymiar, który wniósł Diego (Rapacchietti, perkusista Coroner), sprawił że posunęliśmy się tak daleko, jak nigdy dotąd" - o drugim singlu z płyty "Dissonance Theory" powiedział Tommy Vetterli alias Tommy T. Baron, gitarzysta i lider Coronera, a zarazem kompozytor muzyki i producent w jednej osobie, w latach 1996-2001 gitarzysta Kreator - luminarzy teutońskiego thrashu z Essen.

Do utworu "Symmetry" nakręcono wideoklip, który - podobnie jak pierwszy singel - wyreżyserował Dariusz Szermanowicz z wrocławskiego domu produkcyjnego Grupa 13 (m.in. teledyski Behemotha, Amon Amarth, Kreator).

Klip "Symmetry" szwajcarskich thrashmetalowców możecie zobaczyć poniżej:

Przypomnijmy, że pierwsze wzmianki o następcy płyty "Grin" (Noise Records; 1993 r.) reaktywowanego w 2010 roku tria z Zurychu, docierały do fanów Coronera już blisko dekadę temu, mówiono wówczas nawet o premierze nowego albumu, która miała się wstępnie odbyć już w 2017 roku.

Coroner: Nowa płyta po zmianach w składzie - co już wiemy?

Za nagrania szóstego longplaya Coronera odpowiadał Tommy Vetterli. Sesje odbyły się w należącym do gitarzysty zespołu studiu New Sound w Szwajcarii. W produkcję "Dissonance Theory" zaangażowani byli także Dennis Russ i Brytyjczyk Jordan Fish. Miksem i masteringiem w szwedzkim studiu Fascination Street (m.in. Opeth, Kreator, Amon Amarth) zajął się ceniony fachowiec Jens Bogren. Autorem okładki jest francuski artysta Stefan Thanneur.

Dodajmy, że "Dissonance Theory" będzie pierwszą płytą Coronera z udziałem Diego Rapacchiettiego, który już w 2014 roku zastąpił na pozycji perkusisty założyciela formacji Markusa Edelmanna.

Skład powstałego w 1983 roku Coronera, którego awangardowy, progresywny styl grania z elementami m.in. jazzu, muzyki klasycznej i industrialu najlepiej określa nadany mu niegdyś przydomek "Rush thrash metalu", uzupełnia grający na basie wokalista Ron "Royce" Broder.

Pierwsza od 32 lat płyta aktualnych podopiecznych niemieckiej Century Media Records będzie mieć swą premierę 17 października. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu szykuje wersję CD, edycje winylowe, formaty cyfrowe oraz limitowany dwupłytowy mediabook CD wzbogacony o legendarną demówkę "Death Cult" z 1986 roku, na której zaśpiewał sesyjnie i napisał teksty sam Tom G. Warrior z Hellhammer i Celtic Frost, a dziś lider Triptykon.

Coroner - szczegóły albumu "Dissonance Theory" (tracklista):

1. "Oxymoron"

2. "Consequence"

3. "Sacrificial Lamb"

4. "Crisium Bound"

5. "Symmetry"

6. "The Law"

7. "Transparent Eye"

8. "Trinity"

9. "Renewal"

10. "Prolonging".

