Płyta zatytułowana po prostu "The Gates Of Slumber" będzie mieć swą premierę 29 listopada nakładem fińskiej Svart Records. Szósty album legendy doom metalu z Indianapolis w stanie Indiana dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo oraz na winylu w trzech wariantach kolorystycznych.

"Po 2014 roku nie zamierzałem zaczynać na nowo z The Gates Of Slumber. Kiedy zakładałem ten zespół, komponując większość materiału na pierwszy album, to nigdy nie miał być spektakl jednego aktora" - wspomina Karl Simon, grający na gitarze wokalista The Gates Of Slumber, którego początki sięgają drugiej połowy lat 90.

W aktualnym składzie wskrzeszonego w 2019 roku The Gates Of Slumber u boku Simona odnajdujemy perkusistę Chucka Browna, którego fani mogą pamiętać z "...The Awakening", debiutanckiego albumu formacji z 2004 roku, oraz basistę Steve'a Janiaka; obaj udzielają się także w innej doommetalowej grupie z Indianapolis - Apostle Of Solitude.

Dodajmy, że wydawcą dwóch poprzednich longplayów The Gates Of Slumber - "The Wretch" (2011 r.) i "Hymns Of Blood And Thunder" (2009 r.) - była kultowa londyńska Rise Above Records, wytwórnia Lee Dorriana, legendarnego wokalisty Napalm Death i Catherdral.

"Embrace The Lie", pierwszy singel z nowego materiału The Gates Of Slumber, możecie sprawdzić poniżej:



The Gates Of Slumber - szczegóły albumu "The Gates of Slumber" (tracklista):

1. "Embrace The Lie"

2. "We Are Perdition"

3. "Full Moon Fever"

4. "At Dawn"

5. "The Fog"

6. "The Plague".

