Wyjaśnijmy od razu, że tytułowa bioluminescencja to zjawisko polegające na świeceniu żywych organizmów zachodzące wskutek procesu chemicznego. Pod względem tekstów, tym razem podstawową inspiracją dla progresywnych metalowców z Dawn Of Ouroboros było poetyckie piękno wynikające z natury oceanu, jego fauny, flory i alchemicznej magii.

Co do samej muzyki, na "Bioluminescence" Dawn Of Ouroboros wyczarowują pełną nastrojowości mieszankę black i death metalu wspartą o progresywną i pędzącą dźwiękową ekstremalność. Spójne i urzekające brzmienie nowej płyty Kalifornijczyków doprawiono jak zwykle nieparzystym metrum wznoszonym na nieszablonowych strukturach utworów, które zaczerpnięto tyleż z jazzowych wpływów, co inspiracji różnymi nurtami ekstremalnej muzyki metalowej.

Dawn Of Ouroboros i "Bioluminescence" - zaproszenie w głąb oceanu

Trzeci longplay Amerykanów pilotuje już tytułowa kompozycja "Bioluminescence" wprowadzająca słuchacza w głąb oceanu i brzmieniową głębię nowego dokonania Dawn Of Ouroboros.

"Choć ocean od zawsze był naszą główną inspiracją, to pierwszy utwór, który odnosi się do niego w sposób bezpośredni, a konkretnie do procesu chemicznego zachodzącego u wielu zwierząt głębokowodnych zwanego bioluminescencją" - tłumaczy kwartet z Oakland.

"Zależało nam na tym, by utwór tytułowy był pewnego rodzaju wprowadzeniem do bardziej niekonwencjonalnego klimatu całego albumu. Chcieliśmy stworzyć coś, co wprowadzi nas na bardziej progresywne obszary kreatywności, przy jednoczesnym zachowaniu emocjonalnej intensywności i melodyjnej wrażliwości, odzwierciedlających tak ważne walory naszej muzyki" - precyzują muzycy Dawn Of Ouroboros.

"Podobnie jak emocje, bioluminescencja to jaskrawa reakcja na to, co dzieje się w środowisku" - dodała Chelsea Murphy, wokalistka Dawn Of Ouroboros, której szorstkie blackmetalowe wrzaski kontrastują ze spokojniejszymi jazzującymi momentami, odzwierciedlając nieokiełznaną naturę oceanu.

Teledysk do singla "Bioluminescence" możecie zobaczyć poniżej:

Następcę albumu "Velvet Incandescence" (2023 r.) nagrano we współpracy z Nickiem Loiacono w studiu Fang w kalifornijskim San Mateo (wokale i perkusja) oraz w prywatnych studiach muzyków (partie gitar i basu). Miksem w brytyjskim studiu The Ranch w Southampton zajął się Lewis Johns, a masteringiem Grant Berry z manchesterskiego Fader Mastering. Autorem przepięknej, działającej na wyobraźnię okładki "Bioluminescence" jest amerykański artysta Alex Eckman Lawn.

W utworze "Slipping Burgundy" na kontrabasie zagrał gościnnie niderlandzki muzyk Jason "Bong-Ra" Köhnen.

Trzecia płyta podopiecznych kalifornijskiej Prosthetic Records będzie mieć swą premierę 7 marca. Wytwórnia z Los Angeles przygotowała wersję CD, winyl i formaty cyfrowe.

Dawn Of Ouroboros - biolog molekularny z gitarą

Wyjaśnijmy, że na czele powstałego w 2018 roku Dawn Of Ouroboros stoją - znany także z Botanist - gitarzysta Tony Thomas i wokalistka Chelsea Murphy; oboje udzielają się również w Cailleach Calling spod znaku progresywnego post-black metalu. Co ciekawe, Tony Thomas pracuje na co dzień jako biolog molekularny, którego zawodowa skrupulatność i analityczne podejście do przeprowadzanych badań nie pozostają bez wpływu na sposób tworzenia muzyki. Niejako w przeciwieństwie do niego, Chelsea Murphy nierzadko stawia w studiu na improwizowanie swoich partii wokalnych, pozwalając czystym emocjom rozwijać treść tekstów i kształtować sposób ich podawania.

Zespół dał się lepiej poznać w 2020 roku za sprawą debiutanckiego albumu "The Art Of Morphology", który wydała kanadyjska Rain Without End Records. Trzy lata później światło dzienne ujrzał "Velvet Incandescence", drugi longplay zespołu będący początkiem trwającej do dziś współpracy Dawn Of Ouroboros z kalifornijską Prosthetic Records. Skład formacji uzupełniają basista Ian Baker i - od 2024 roku - perkusista Chris Stropoli (na nowej płycie "Bioluminescence" usłyszymy jeszcze bębniarza Rona Bertranda, który w zeszłym roku rozstał się z Dawn Of Ouroboros).

Wielowymiarowe, progresywne granie Dawn Of Ouroboros wzniesione na filarach (post) black i death metalu bywa porównywane do eksperymentalnych dokonań amerykańskich grup Vintersea, Oceans Of Slumber, angielskiego Akercocke czy Australijczyków z Ne Obliviscaris.

Dawn Of Ouroboros - szczegóły albumu "Bioluminescence" (tracklista):

1. "Bioluminescence"

2. "Nebulae"

3. "Slipping Burgundy"

4. "Poseidon's Hymn"

5. "Dueling Sunsets"

6. "Static Repetition"

7. "Fragile Tranquility"

8. "Mournful Ambience".

