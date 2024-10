W połowie września polscy fani mogli zobaczyć The HU ( posłuchaj! ) na dwóch koncertach w dużych halach - Polsat Plus Arenie w Gdańsku i PreZero Arenie w Gliwicach. To kolejny dowód na to, że kwartet z Mongolii coraz mocniej rozpycha się na metalowej scenie. Ekipa z Ułan Bator w dalszym ciągu promuje swoją drugą dużą płytę "Rumble Of Thunder", która ukazała się jesienią 2022 r. nakładem wytwórni Better Noise Music.

"Rześkie riffy idą w parze z brzmieniami instrumentów takich jak cuur czy morin khuur, a stadionowe refreny współgrają z przeszywającym gardłowym śpiewem. To mongolska duma narodowa, rozpoznawalna na całym świecie - gdy doświadczycie tego na własne oczy i uszy, doskonale pojmiecie dlaczego" - mogliśmy przeczytać.

Kwartet został wybrany na główny support Iron Maiden na ich trasie "Future Past Tour" w Ameryce Północnej (4 października - 17 listopada). To właśnie z tej okazji grupa zaprezentowała swoją wersję klasyka legendy heavy metalu - "The Trooper" ( sprawdź! ). Utwór pochodzący z płyty "Piece of Mind" (1983) zaliczany jest do kanonu Żelaznej Dziewicy.

"Ta trasa to ważny milowy krok dla mongolskiego przemysłu muzycznego i historyczny krok na światowe sceny. Jako podziękowanie, z ogromnym szacunkiem jako fani tego zespołu, przygotowaliśmy cover ich legendarnego utworu 'The Trooper' i ogromnie się cieszymy, że możemy się nim z wami podzielić" - napisali muzycy.

The HU - "The Trooper" (Official Music Video)

The HU - sensacja metalu z Mongolii

Grupa powstała w 2016 roku w Ułan Bator. Rozgłos zdobyli dwa lata później, kiedy w serwisie YouTube pojawiły się dwa single - "Yuve Yuve Yu" i "Wolf Totem". Obecnie pierwszy z nich ma 125 mln wyświetleń, a drugi - 103 mln. W 2019 roku wydali debiutancką płytę pt. "The Gereg".

W dorobku mają występy na największych festiwalach (m.in. Coachella) i nagrania z takimi gwiazdami ciężkiego grania, jak m.in. Serj Tankian (System Of A Down), William DuVall (Alice In Chains), Lzzy Hale (Halestorm) i Jacoby Shaddix (Papa Roach).



