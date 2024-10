W 2019 roku doszło do sporu między wokalistą Bartłomiejem Krysiukiem i gitarzystą Krzysztofem Drabikowskim o prawa do nazwy. Od tego czasu funkcjonowały dwie grupy pod szyldem Batushka, które toczyły sądowe spory o prawa do nazwy. Ostatecznie prawa pozostały przy Drabikowskim, a Krysiuk postanowił kontynuować swoją muzyczną przygodę pod nowym szyldem Patriarkh .

Wokalista zapowiedział właśnie premierę koncept albumu "Prophet Ilja / ПРОРОК ИЛИЯ" . Płyta pojawi się 3 stycznia 2025 r. nakładem wytwórni Napalm Records, a do sieci trafił już teledysk do pierwszego singla "WIERSZALIN III" ( zobacz! ), w którym gościnnie wystąpili Maciej Maleńczuk i Adam Strug .

"Historia zawarta na płycie zachęciła nas do wyjścia ze strefy komfortu. Sięgnęliśmy po środki, których wcześniej nie wykorzystywaliśmy w naszej muzyce. Wielu z was może się zastanawiać, czy to wciąż jest black metal? Albo czy to w ogóle jest metal? Słuchowisko, audiobook, teatr, muzyka filmowa, folk, performance... Wszystkie te określenia tu pasują. Niektórzy znienawidzą, inni pokochają" - dodają twórcy.