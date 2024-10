"Po pierwsze, trudno uwierzyć, że wydamy niedługo nasz piąty duży album! Po tylu materiałach, które stworzyliśmy, trzymanie wreszcie w rękach 'Duél' i gotowość do podzielenia się nim ze światem sprawiają, iż rozpiera nas duma z faktu, że nasz zespół nie wyzbył się kreatywności i inspiracji. To, że wciąż stawiamy sobie wyzwania, by na każdym kolejnym materiale znalazła się najlepsza muzyka, powoduje, iż Jinjer nadal posuwa się naprzód" - mówi Eugene Abdukhanov , basista Jinjer.

Na nowym dokonaniu zespołu z Gorłówka we wschodniej części Ukrainy w obwodzie donieckim (obecnie pod kontrolą prorosyjskiej Donieckiej Republiki Ludowej) znajdziemy dwa wcześniej opublikowane single "Someone's Daughter" i "Rogue" , do których dołączył właśnie trzeci premierowy utwór - "Kafka" .

"Bycie artystą bywa piękne, ale najczęściej jest brutalne, jako że nasza sztuka podlega analizie słowo po słowie i krytyce nuta po nucie. Oczekuje się od nas, że zawsze będziemy bezbłędni, a gdy tak nie jest, wywołujemy zgorszenie. Prawdziwy artysta jest bezbronny, w gawiedzi nie brakuje jednak hien, które czepiają się każdego twojego posunięcia. To równia pochyła, na której muzyka jest dla nas wszystkim, lecz pochwała może błyskawicznie zmienić się w oskarżenie. Wszyscy jesteśmy królami i królowymi na jeden dzień, ale przez większość czasu wygląda to jak powieść Kafki trwająca całe życie. Jest to tyleż ekscytujące, co surrealistyczne i absurdalne" - o przesłaniu płynącym z singla "Kafka" napisała Tatiana Shmayluk, charyzmatyczna wokalistka Jinjer.