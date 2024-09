Dlaczego Jason Newsted opuścił Metallikę? Mówi o braku szacunku

"Prawda jest taka, że Jason jest jedynym członkiem Metalliki, który odszedł z zespołu z własnej woli. (...) Wtedy nie potrafiliśmy zrozumieć tego, dlaczego on odszedł z zespołu. Ale teraz po tych 20 latach to oczywiste. My piszemy piosenki, my podejmujemy decyzję, my robimy wszystko. Nie możesz się spełnić kreatywnie w tym zespole; nie masz głosu" - przyznał wprost Lars Ulrich w 2021 roku w wywiadzie dla Apple Music.