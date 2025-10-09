Equilibrium wraca z długo oczekiwanym albumem. Co przygotowali bawarscy pionierzy folk metalu?

"Equinox", siódmy longplay formacji z miasta Starnberg nieopodal Monachium, która w przyszłym roku obchodzić będzie 25. urodziny, zarejestrowano, zmiksowano oraz poddano masteringowi pod okiem Amerykanina Daniela McCooka. Okładkę zaprojektowała ponownie niemiecka artystka Jessica Rösch, która w szeregach Equilibrium udziela się także na klawiszach.

Equilibrium przed premierą "Equinox" - co już wiemy o nowej płycie?

"Tworząc 'Equinox' zależało nam przede wszystkim na byciu autentycznym, ponownym zjednaniu się i odkryciu na nowo naszej własnej sztuki. Jako że w ostatnich kilku latach w obozie Equilibrium działo się bardzo wiele, przebrnięcie przez ten proces trwało bardzo długo. Płyta odzwierciedla jasną i mroczną stronę naszej muzyki, zawierając wszystkie filmowe, ludowe, surowe i delikatne elementy, które powinien posiadać każdy album Equilibrium" - o swoim nowym dokonaniu napisali bawarscy muzycy, którzy odbywają właśnie trasę po Europie w towarzystwie Dark Tranquility, Soen i IOTUNN.

Album, który w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records ujrzy światło dzienne 28 listopada (m.in. na CD i winylu oraz cyfrowo), pilotują wypuszczony już we wrześniu utwór "Bloodwood", a także najnowszy singel "I'll Be Thunder", któremu towarzyszy jak zwykle pieczołowicie przygotowany wideoklip, wszak bawarski zespół nie od dziś słynie z przywiązywania dużej wagi do wizualnego, filmowego wręcz aspektu swojej twórczości.

Nowe oblicze Equilibrium - "I'll Be Thunder"

"'I'll Be Thunder' to bardzo żywiołowy utwór ukazujący eksperymentalne i bezkompromisowe oblicze Equilibrium. Stąd ten wyjątkowy, archaiczny teledysk, w którym wykonując tę kompozycję chcieliśmy podkreślić jej charakter. Za całą stronę wizualną, dekoracje na planie oraz kostiumy ponownie odpowiadała Jessica Rösch, która wykonała wszystko ręcznie. Uwielbiamy ten utwór, bo choć muzyka do niego powstała intuicyjnie, tekst mówi o samodzielności, odrzuceniu ograniczeń i odnajdywaniu prawdziwej siły i autentyczności" - o premierowej kompozycji i najnowszym teledysku powiedzieli członkowie Equilibrium.

Wideoklip "I'll Be Thunder" Equilibrium możecie zobaczyć poniżej:

Equilibrium po zmianach. Kto dołączył do składu?

Choć o zapowiadanej pierwotnie na 2022 roku premierze następcy albumu "Renegades" (2019 r.) mogliśmy usłyszeć już w sierpniu 2021 roku, plany zespołu pokrzyżowały poważne zmiany w składzie. Pod koniec 2022 roku z Equilibrium rozstał się bowiem wieloletni wokalista Robert "Robse" Dahn, a w ślad za nim grupę opuścili także basista Martin "Skar" Berger i gitarzysta Dom R. Crey.

W połowie 2023 roku - po trwających miesiącami przesłuchaniach - nowym wokalistą bawarskiej formacji został Fabian Getto, dla którego "Equinox" będzie pierwszym albumem w barwach Equilibrium. Główną postacią w szeregach Equilibrium pozostaje od samego początku gitarzysta René Berthiaume, któremu od 2010 roku towarzyszy izraelski perkusista Tuval "Hati" Refaeli.

Dodajmy, że styl grania Equilibrium bywa określany mianem filmowego / kinematograficznego folk metalu ("cinematic folk metal"), w którym niezwykle istotny aspekt wizualny idzie w parze z brzmieniem wywodzącym się z tradycyjnej germańskiej muzyki ludowej, splatanej z pagan metalem, melodyjnym black metalem, pierwiastkami metalu symfonicznego, a w ostatnich latach także elementami metalcore'u i metalu industrialnego.

Equilibrium - szczegóły albumu "Equinox" (tracklista):

"Earth Tongue" "Awakening" "Legends" "Archivist" "Gnosis" "Bloodwood" "I'll Be Thunder" "Anderswelt" "One Hundred Hands" "Borrowed Waters" "Rituals Of Sun And Moon" "Nexus" "Tides Of Time".

Wystartował kolejny Konkurs Chopinowski! Pierwsze przesłuchania już za nami Polsat News