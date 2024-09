"Najlepsza płyta, jaką wyprodukowałem" - o "Spell Shock" mówi z dumą Frederiksen, znany także z The Old Firm Casuals i Lars Frederiksen And The Bastards .

Nowy longplay amerykańskiego tria pilotują single "Starfire Maelstrom", "Out Against The Law" oraz niedawno wypuszczony "Dystopic Demonolatry" . Teledysk do tego ostatniego możecie zobaczyć poniżej:

1. "Starfire Maelstrom"

2. "Lavish Desecration"

3. "Spell Shock"

4. "Out Against The Law"

5. "Dystopic Demonolatry"

6. "Seasons Of Foul Harvest"

7. "We Die In Dust"

8. "The Harem Conspiracy"

9. "Pagan Shadows"

10. "Ride Of The Ironfox".