"Życia mała garść": Koncert pamięci Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego

26 maja w hali Torwar w Warszawie odbędzie się specjalny koncert "Życia mała garść". Gwiazdy polskiej sceny przypomną przeboje Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego.

Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej w 1980 roku /Marek Karewicz / AKPA

Koncert o tytule "Życia mała garść" miał już swoją premierę w 2012 roku podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Pretekstem do ponownego zaprezentowania tego koncertu w jest 75. rocznica urodzin Jarosława Kukulskiego oraz przypadająca w 2020 r. 70. rocznica urodzin i 40. rocznica tragicznej śmierci Anny Jantar.

Piosenki małżeństwa w latach 70. śpiewała cała Polska. Teraz przypomną je gwiazdy polskiej sceny. W koncercie w Warszawie udział wezmą Kayah, Katarzyna Groniec, Daria Zawiałow, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach, Marek Piekarczyk i Igor Herbut, którym towarzyszyć będzie Polska Orkiestra Muzyki Filmowej oraz Orkiestra Adama Sztaby pod jego batutą.

Opiekę artystyczną nad koncertem sprawuje córka muzycznej pary - Natalia Kukulska.



"Myślę, że koncert 'Życia mała garść' poświęcony moim rodzicom, nie tylko dla mnie, będzie pretekstem do wspomnień. Ten koncert to chwila refleksji nad ulotnością życia, chwile radości i wspomnienia wywołujące uśmiech i wzruszenie. To historia osób, które połączyła niewątpliwie miłość do muzyki, opowiedziana dźwiękami i słowami ich przyjaciół. To nowe, poruszające interpretacje wspaniałych wykonawców, które po raz kolejny udowadniają ponadczasowość tego co po sobie zostawili moi rodzice. Zapraszam na muzyczne spotkanie, które obiecuję, że Was poruszy" - mówi wokalistka.

Narrację koncertu stanowią wspomnienia przyjaciół rodziców Natalii, z którymi artystka przeprowadziła osobiste rozmowy. Na ekranie pojawią się m.in. Maria Szabłowska, Wojciech Mann, Zbigniew Hołdys czy Janusz Weiss, którzy podzielą się anegdotami i zapowiedzą kolejne utwory.

Podczas wydarzenia usłyszymy piosenki napisane zarówno przez jej męża, jak i innych kompozytorów, ale nie zabraknie też wielu przebojów Jarosława Kukulskiego, które stworzył dla innych wykonawców. Nie zabraknie takich utworów, jak m.in. "Tyle słońca w całym mieście", "Radość najpiękniejszych lat", "Tylko mnie poproś do tańca", "Nic nie może wiecznie trwać", "Im więcej ciebie tym mniej" czy "Wielka dama".

