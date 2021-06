Znamy termin przyszłorocznej edycji festiwalu Coachella. Kto wystąpi?

Dobra wiadomość dla miłośników festiwali. Właśnie ogłoszono, że po spowodowanej pandemią przerwie powraca festiwal Coachella. Jeden z najbardziej barwnych i popularnych festiwali odbędzie się w przyszłym roku, w dwa następujące po sobie weekendy 15-17 kwietnia 2022 roku i 22-24 kwietnia.

Coachella powraca po długiej przerwie /Presley Ann /Getty Images

Reklama

Ubiegłoroczna edycja festiwalu Coachella, jak każda wielka impreza, była przekładana kilkukrotnie - najpierw na październik 2020 roku, później na kwiecień 2021 roku. Ostatecznie jednak pandemia zmusiła organizatorów do porzucenia optymistycznych scenariuszy i odwołania wydarzenia.

Reklama

Według wcześniejszych planów na scenie mieli pojawić się tacy artyści, jak Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean czy Lana Del Rey.

Od dziś można już kupować bilety na Coachellę, zaplanowaną na 2022 rok. Festiwal odbędzie się w następujących po sobie weekendach 15-17 kwietnia 2022 roku i 22-24 kwietnia.

Wciąż nie wiadomo, kto wystąpi i czy artyści, którzy mieli pojawić się na scenie w odwołanej edycji zagoszczą na festiwalowej scenie za rok. Można jednak oczekiwać, że organizatorzy postarają się wynagrodzić fanom dobrej muzyki tę długą przerwę i line up będzie naprawdę imponujący.

Coachella 2019: Gwiazdy na scenach (weekend drugi) 1 / 30 Drugi weekend tegorocznej Coachelli przeszedł do historii. Zobacz, kto wystąpił na kultowym festiwalu. Na zdjęciu Ariana Grande i Justin Bieber. Źródło: Getty Images Autor: Kevin Mazur udostępnij

Wśród komentarzy na Instagramie pod postem zapowiadającym nową odsłonę festiwalu nie zabrakło pytań o już zakupione bilety. Organizatorzy uspokajają, że zachowują one swoją ważność.

Wizytówką Coachella są popularni artyści, wschodzące gwiazdy, jak i zespoły, które wznowiły swoją działalność. AC/DC, Amy Winehouse, Dr. Dre, Snoop Dogg, Prince, Paul McCartney, Arcade Fire, Beyonce, Wu-Tang Clan, Coldplay, The Killers, Radiohead, Daft Punk, Madonna, The Cure, Kanye West, Eminem, Gorillaz, The Black Keys, Rage Against the Machine, Beck, The Strokes, The White Stripes, Jay-Z, Beastie Boys, Muse, Florence and the Machine, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses oraz Foo Fighters - artystów, którzy tu koncertowali, można wymieniać w nieskończoność.

Coachella 2018 (weekend pierwszy): Znani na festiwalu 1 / 6 Tegoroczna edycja festiwalu Coachella odbyła się w dniach 13-15 kwietnia. Druga odsłona imprezy zaplanowana jest na 20-22 kwietnia w Empire Polo Club w Indio w Kalifornii. Zobaczcie, kto bawił się na festiwalu! Na zdjęciu Gigi Hadid i Jeremy Scott Źródło: East News Autor: David X Prutting/BFA/REX/Shutterstock udostępnij

Coachella jest jednym z największych, najbardziej znanych i opłacalnych muzycznych festiwali w Stanach Zjednoczonych. W 2017 roku przychód z tej imprezy wyniósł 114 mln dolarów.