W marcu tego roku ZAZ rozpoczęła trasę "Organique Tour". Widzowie na koncertach mogą zobaczyć wyjątkową osobowość i świat artystki, odkryć nowe oblicza jej sztuki, a także wszystkie jej magiczne zaklęcia i ponownie zakochać się w jej największych przebojach taki jak: "Je veux", "On ira", "Éblouie par la nuit", "Que vendra" i jej najnowszym hicie "Imagine".



Ta nowa światowa trasa koncertowa jest kolejną okazją dla Zaz i publiczności do skrzyżowania ścieżek z organizacjami pozarządowymi, z którymi Francuzka współpracuje za pośrednictwem Zazimut, dodając w ten sposób odrobinę zieleni do "la vie en rose".

Reklama

W październiku 2021 r. ZAZ wydała swoją piątą studyjną płytę "Isa". Zaz naprawdę nazywa się Isabelle Geffroy i to właśnie od jej imienia pochodzi tytuł ostatniej płyty. Z tego wydawnictwa pochodzą utwory "Le jardin des larmes" (duet z Tillem Lindemannem, wokalistą grupy Rammstein) i kolejny singel "Tout là-haut".

Clip ZAZ Le jardin des larmes - ft. Till Lindemann

Sprawdź tekst piosenki "Le jardin des larmes" w serwisie Tekściory.pl!

"Zatrzymałam się, zmieniłam bardzo wiele w swoim życiu, zwolniłam, zaczęłam dbać o siebie, np. o to, co jem. Wcześniej czerpałam głównie z tego, co na zewnątrz, a teraz zwróciłam się ku swemu wnętrzu. Jestem bardziej skupiona" - mówiła Zaz w rozmowie z PAP.

Teledysk do wspomnianej piosenki "Tout là-haut" został zrealizowany w naszym kraju przez w pełni polską ekipę. Za klip odpowiada Olga Czyżykiewicz. Reżyserka ma na koncie klipy dla m.in. Sylwii Grzeszczak, Margaret, Sarsy, Kasi Cerekwickiej, Ani Byrcyn, Nataszy Urbańskiej, Magdy Femme, grup Wilki, Me And That Man, The Dumplings, Blauka czy Mike Skowron.

Clip ZAZ Tout là-haut

Sprawdź tekst piosenki "Tout là-haut" w serwisie Tekściory.pl!

Podczas trwającej trasy "Orqnique Tour" ZAZ sięga głównie po piosenki z płyty "Isa" (w sumie aż osiem utworów, z przebojami "Imagine" i "Tout là-haut" na czele). Poza autorskimi nagraniami na koncertach śpiewa też "Paris sera toujours Paris" Maurice'a Chevaliera i klasyk "La vie en Rose" z repertuaru Edith Piaf.



Kim jest ZAZ?

41-letnia obecnie francuska wokalistka zdobyła popularność za sprawą swojego debiutu zatytułowanego po prostu "ZAZ" (2010), który tylko w jej ojczyźnie rozszedł się w ponad milionowym nakładzie. Tamta płyta przyniosła przeboje "Je veux" i "Le long de la route". Na punkcie ZAZ oszaleli nie tylko fani w krajach frankofońskich, ale również z Polski (podwójna platyna za ponad 40 tys. sprzedanych egzemplarzy).

Kolejne wydawnictwa również były dużymi sukcesami, a ZAZ stała się jedną z największych gwiazd z Francji (współpracowała z m.in. Quincy Jonesem, Charles'em Aznavourem, Kelly Clarkson). W swojej twórczości łączy m.in. jazz, tradycję francuskiej piosenki spod znaku Edith Piaf, brzmienia akustyczne, soulowe oraz rytmy rodem z Karaibów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ZAZ Je Veux

Sprawdź tekst piosenki "Je Veux" w serwisie Tekściory.pl!

Zaz - koncerty w Polsce w 2022 r. Sprawdź szczegóły:

20.10 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

22.10 - Łódź, Atlas Arena

23.10 - Kraków, Tauron Arena.