Zakopower zagra koncert w klubie Studio! "Widzialne | Niewidzialne tour"

"Ten świat pędzi. Pędzimy i my. Czasem tracimy z oczu to, co najważniejsze. Tymi piosenkami chcemy powiedzieć - zatrzymajmy się na chwilę, spróbujmy dostrzec to, co nienamacalne. Pod warstwą świata materialnego tętni ten duchowy. Można go doświadczyć w przyrodzie, czyimś uśmiechu, w sobie, czy w muzyce... i właśnie z tą muzyką chcemy Was odwiedzić w waszych miastach" mówi o trasie Sebastian Karpiel-Bułecka.

"Będzie jak to u Zakopower różnorodnie, będzie dużo instrumentów, pojawią się elementy etniczne, no i oczywiście będzie bardzo energetycznie ale, jak to już zespół nieraz pokazał będzie też moment na chwilkę refleksji" - czytamy w zapowiedzi.

"Na koncertach będziemy przeplatać repertuary ze wszystkich naszych płyt, ale bazą oczywiście będą utwory z ostatniej. Będzie można usłyszeć 'Chwilę' czy 'Wielkie oczy', ale i 'Boso' czy 'Kiebyś ty', damy też nowe życie zapomnianym już nieco piosenkom. Będzie bardzo ciekawie, gwarantujemy dużą dawkę energii, nie zabraknie też coverów" - zachęcają jeszcze muzycy.

Koncert w krakowskim klubie Studio odbędzie się 17 marca. Start zaplanowany jest na godzinę 20:00, a bramy klubu otworzą się już półtorej godziny wcześniej.