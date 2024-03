Następca albumu "Firepower" (2018 r.) ukazał się 8 marca. "Invincible Shield" dostępny jest m.in. w wersji CD, na winylu i kasecie oraz w całej gamie limitowanych i kolekcjonerskich zestawów.

Pierwszy od sześciu lat materiał słynnej grupy z Birmingham w wersji podstawowej zawiera 11 utworów. Wersja deluxe została poszerzona o dodatkowe trzy nagrania, a całość trwa ponad godzinę.

Judas Priest z nową płytą "Invincible Shield". Kiedy koncert w Polsce?

Judas Priest do promocji wybrał ukazujące się regularnie od października 2023 r. single "Panic Attack" , "Trial By Fire" , "Crown of Horns" i "The Serpent and the King" .



Reklama

Poza bonusowym utworem "The Lodger" , który napisał współpracujący z Brytyjczykami jeszcze od początku lat 80. Bob Halligan Jr., autorami całości są wokalista Rob Halford oraz gitarzyści Glenn Tipton i Richie Faulkner.

Clip Judas Priest The Serpent and the King

Wspomniany 76-letni Glenn Tipton jest jednym z dwóch muzyków legendy brytyjskiego metalu (obok basisty Iana Hilla), który wziął udział w nagraniu wszystkich albumów zespołu. Gitarzysta ze względów zdrowotnych (choruje na Parkinsona) od 2018 r. nie bierze udziału w wyczerpujących trasach.

Dwaj pozostali gitarzyści to Richie Faulkner (od 2011 r. następca K.K. Downinga) i wspierający zespół na koncertach Andy Sneap, producent "Firepower" i "Invincible Shield". Skład uzupełnia perkusista Scott Travis.



Przypomnijmy, że nieco ponad trzy tygodnie po premierze "Invincible Shield" Judas Priest zagra koncert w Polsce w ramach kolejnej trasy po Starym Kontynencie. Weterani brytyjskiego metalu wystąpią 30 marca w Tauron Arenie w Krakowie. U ich boku zobaczymy Saxon i Uriah Heep, dwie inne legendarne formacje brytyjskiej sceny, które zagrają jako goście specjalni.

Trasa promująca nowy materiał rozpoczęła się 11 marca w Glasgow. Z nowych utworów grupa sięgnęła po "Panic Attack", "Trial By Fire" i "Invincible Shield". Nie zabrakło oczywiście klasyków z płyt "British Steel", "Screaming for Vengeance" czy "Painkiller".

Spotify

Judas Priest - szczegóły płyty "Invincible Shield" (tracklista):

1. "Panic Attack"

2. "The Serpent and the King"

3. "Invincible Shield"

4. "Devil in Disguise"

5. "Gates of Hell"

6. "Crown of Horns"

7. "As God Is My Witness"

8. "Trial By Fire"

9. "Escape from Reality"

10. "Sons of Thunder"

11. "Giants in the Sky".