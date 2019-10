Yes: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

9 maja 2020 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu wystąpi grupa Yes uznawana za jedną z legend rocka progresywnego. Formacja ma na koncie ponad 50 mln sprzedanych płyt.

Steve Howe i Jon Davison (Yes) w akcji /Will Ireland/Future Publishing /Getty Images

W ramach "The Album Series 2020 Tour" zespół Yes przypomni utwory z albumu "Relayer" (1974) oraz swoje największe przeboje.



Na scenie pojawią się Steve Howe (gitary), Alan White (perkusja), Geoff Downes (klawisze), Billy Sherwood (gitara basowa i wspierający wokal), Jon Davison (wokal) i Jay Schellen (dodatkowe bębny i perkusja).

Davison w 2012 r. zastąpił oryginalnego wokalistę Jona Andersona. Z kolei Billy Sherwood w 2015 r. wrócił do zespołu, zastępując zmarłego współzałożyciela Chrisa Squire'a. W 2017 r. na koncertach jako drugi perkusista występował Dylan Howe, najstarszy syn Steve'a.



Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się 28 października o godz. 12:00 i zakończy się 30 października o godz. 09:00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 29 października o godz. 10:00 na Ticketmaster.pl i zakończy się 30 października o godz. 10:00.

Bilety w regularnej sprzedaży dostępne będą od 30 października od godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Clip Yes Owner Of A Lonely Heart

Koncert we Wrocławiu podzielony będzie na dwie części - pierwsza zawierać będzie najpopularniejsze utwory z obszernego katalogu Yes. Podczas drugiej, usłyszymy utwory z "Relayer" - siódmego studyjnego albumu zespołu i jednego z najbardziej charakterystycznych albumów grupy. "Relayer" wyznaczył również lekką zmianę kierunku, ponieważ Patrick Moraz zastępując Ricka Wakemana na klawiszach, wprowadził do albumu ostrzejszy, bardziej awangardowy klimat.



"Naprawdę nie możemy się doczekać zagrania WSZYSTKICH utworów z albumu 'Relayer'. Natomiast w pierwszej połowie wieczoru wykonamy wyrafinowaną selekcję z ogromnego repertuaru Yes. Do zobaczenia na miejscu!" - zaprasza Steve Howe.

Podczas koncertu we Wrocławiu będzie można również zobaczyć wystawę prac Rogera Deana - angielskiego malarza i grafika, projektanta okładek do płyt Yes. Artysta będzie towarzyszyć muzykom podczas ich trasy "The Album Series 2020".